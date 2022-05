3x nicht im Kader: Das Rätsel um Nati-Goalie Jonas Omlin ist gelöst

Gleich dreimal in Folge stand der Schweizer Nati-Goalie Jonas Omlin bei seinem Klub HSC Montpellier zuletzt nicht im Kader. Dies verleitete französische Medien dazu, über einen möglichen Transfer des 28-Jährigen zu spekulieren. Wirklich dran ist offenbar nichts.

Omlin kam für seinen Verein zuletzt deshalb nicht zum Einsatz, weil er sich mit einer leichten Verletzung herumplagt, berichtet der “Blick”. Bereits am kommenden Wochenende könnte er zum Abschluss der Ligue 1-Saison aber wieder zwischen den Pfosten stehen. An einen Abgang denkt Omlin nicht wirklich. Nur ein sehr attraktives Angebot könnte ihn zu einem Transfer bewegen, grundsätzlich gefällt es ihm in Montpellier sehr.

Vertraglich ist der Nati-Goalie noch bis 2024 an seinen Klub gebunden.

psc 17 Mai, 2022 16:13