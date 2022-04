Aufatmen bei verletztem Nati-Star Xherdan Shaqiri

Xherdan Shaqiri hat sich doch nicht schlimmer verletzt. Unter Umständen könnte er schon am Wochenende wieder für Chicago Fire spielen.

Am vorigen Wochenende führte Xherdan Shaqiri seinen neuen Klub Chicago Fire erstmals als Captain auf den Platz, musste bei der Nullnummer gegen den FC Dallas aber schon nach etwas mehr als einer Viertelstunde verletzt ausgewechselt werden. Die Blessur ist aber nicht so schlimm wie vermutet.

“Wir wollen vorsichtig sein, denn er ist ein sehr wichtiger Spieler für uns”, sagte Fire-Trainer Ezra Hendrickson während der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel gegen Orlando City (Samstag, 19 Uhr). Die durchgeführten MRT-Untersuchungen ergaben keine schlimmere Verletzung, Shaqiri setzte in dieser Woche aber mit dem Training aus.

“Wir wollen ihn also nicht zu früh zurückholen. Wir beobachten das und er ist im Moment day-to-day”, führte Hendrickson aus. Es besteht also durchaus die Möglichkeit, dass Shaqiri in Orlando zumindest auf der Bank Platz nehmen wird.

“Day-to-day” bedeutet, dass der 30 Jahre alte Schweizer Nationalspieler kurzfristig wieder einsatzbereit erklärt werden könnte.

aoe 9 April, 2022 11:55