Big Ced the Ted: Itten trifft für die Rangers

Cedric Itten ist für die Rangers in der Europa League erfolgreich und hämmert den Ball beim Gastspiel in Polen ins Netz.

In der 31. Minute nützt der Schweizer Nati-Stürmer einen Fehler in der Abwehr von Lech Posen aus und drischt das Leder zur 1:0-Führung für die Rangers in die Maschen.

Es ist sein dritter Treffer im Trikot des Vereins aus Glasgow. Einen passenden Spitznamen hat der 23-Jährigen in Schottland auch schon erhalten: Big Ced the Ted

psc 10 Dezember, 2020 19:46