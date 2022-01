Doppelt geimpfter Xherdan Shaqiri hat zum 2. Mal Corona

Xherdan Shaqiri hat sich vor kurzem offenbar erneut mit dem Coronavirus infiziert.

Dies berichtet die französische Sport-Zeitung “L’Équipe”. Demnach befindet sich der Lyon-Legionär in Isolation. Er soll aber noch in dieser Woche ins Mannschaftstraining zurückkehren. Damit könnte er im Spitzenspiel gegen Paris St. Germain am Wochenende im Kader stehen. Für Shaqiri ist es bereits die zweite Covid-Infektion. Bereits im Oktober 2020 fing er sich das Virus an. Der 30-jährige ist auch doppelt geimpft und hat sich öffentlich für den Piks eingesetzt.

Zuletzt hiess es, dass Lyon den Spielmacher nach bislang zu wenig überzeugenden Leistungen bereits wieder loswerden möchte.

psc 4 Januar, 2022 20:36