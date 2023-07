Ex-FCB-Verteidiger Jasper van der Werff heuert bei Hansa Rostock an

Der Schweizer Abwehrspieler Jasper van der Werff heuert in der 2. Bundesliga bei Hansa Rostock an.

Die Norddeutschen leihen den 24-jährigen Abwehrspieler für die kommende Saison von Ligakonkurrent SC Paderborn aus. Hansa Rostock ist für van der Werff bereits die dritte Station in weniger als vier Jahren. 2018 verliess der Verteidiger seinen Stammklub FC St. Gallen und wechselte zunächst zu Red Bull Salzburg. Später lief er auf Leihbasis auch für den FC Basel auf. In Paderborn spielte er in der vergangenen Saison keine zentrale Rolle mehr.

psc 25 Juli, 2023 09:49