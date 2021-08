Überraschungs-Transfer: Cedric Itten wechselt in die Bundesliga

Der dreimalige Schweizer Nati-Stürmer vollzieht kurz vor Transferschluss einen Wechsel: Der Profi der Rangers aus Glasgow schliesst sich auf Leihbasis vorerst für eine Saison der Spielvereinigung Greuther Fürth in der Bundesliga an. Der Klub verfügt über eine Kaufoption.

Der 24-Jährige hatte bei den Rangers seit seiner Ankunft vor Jahresfrist einen eher schweren Stand. Starcoach Steven Gerrard hatte für de früheren Basler und St. Galler Stürmer bislang keinen Stammplatz vorgesehen. Nun reagiert Itten und schliesst sich (temporär) Greuther Fürth an. Die offizielle Verkündung des Bundesliga-Aufsteigers ist am Dienstagnachmittag erfolgt. Fürths Geschäftsführer Rachid Azzouzi ist glücklich über den Neuzugang: “Cedric ist ein typischer Strafraumstürmer, gross gewachsen, robust und mit Zug zum Tor. Er bringt viel Potential mit und wollte unbedingt zu uns wechseln.”

Itten ist glücklich, ein neues Abenteuer in der Bundesliga beginnen zu können: “Ich glaube, dass ich in Fürth genau die Bedingungen vorfinde, um mich bestmöglich weiterzuentwickeln. Mit den Eindrücken aus den Gesprächen und was ich schon über Fürth gehört habe, war es mein absoluter Wunsch, nach Fürth zu kommen.”

Cedric Itten stürmt fürs #Kleeblatt! 🤝 Der 24-Jährige kommt am #DeadlineDay als Leihe mit Kaufoption vom Glasgow @RangersFC nach Fürth. Servus, Cedric! ☘https://t.co/Q2R7eSf92Q — SPVGG GREUTHER FÜRTH (@kleeblattfuerth) August 31, 2021

psc 31 August, 2021 16:07