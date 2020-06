View this post on Instagram

Danas je poseban dan u mojoj karijeri. Nakon dvije i pol godine sreće, zadovoljstva i čiste emocije, stigao je moj rastanak s najdražim klubom. Ne postoje riječi kojima bih opisao osjećaj svaki puta kada sam stavio grb Dinama na svoja prsa. Svaka sekunda u dresu Dinama bila je posebna i svaku ću pamtiti do kraja života. No, svaki sastanak nosi i rastanak, a ovaj naš se dogodio večeras kada sam posljednji puta istrčao na travnjak Maksimira. Svi klubovi u mojoj karijeri bili su posao. Čisti profesionalizam. I za svaki sam davao cijelog sebe jer drugačije ne znam. No, Dinamo je bio nešto drugo. Dinamo je bio čista ljubav i ostvarenje dječačkog sna. Biti djelom momčadi koja je u dvije sezone donijela toliko veselja i sreće svojim navijačima je nešto posebno. Hvala svima vama koji ste bili dio mog maksimirskog puta. Od trenera, suigrača, ljudi iz kluba te navijača. S vama je sve to bila pjesma a u meni ćete imati najvećeg navijača! Voli vas vaš Gavro.