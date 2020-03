Ex-GC-Stürmer verrät: “Steven Gerrard ist ein grosser Fan von mir”

Der frühere GC-Stürmer Florian Kamberi wechselte zu Beginn dieses Jahres innerhalb Schottlands von Hibernian zu den Rangers aus Glasgow. Er war ein Wunschtransfer von Trainer Steven Gerrard.

Dies verriet der 23-Jährige nun im Gespräch mit “SonntagsBlick”: “Gerrard sagte mir, dass er mich schon seit eineinhalb Jahren scouten liess. Er ist wirklich ein grosser Fan von mir.” Die Liverpool-Legende sieht im Knipser eine Verstärkung für sein Team. Kamberi gibt die Komplimente zurück: “Ich habe Riesenrespekt vor ihm. Er hatte eine Weltkarriere, da saugt man jeden Tipp von ihm auf. Er ist als Typ eine Klasse für sich, er kümmert sich extrem gut um uns Spieler.” Kamberi weiss, welche Fähigkeiten sein neuer Coach an ihm schätzt: “Gerrard schätzt meine Dynamik und dass ich mit meiner Energie die Mitspieler anstecken und die Fans mitreissen kann.”

Der Fussball ruht wegen der Corona-Krise auch in Schottland. Ausgerechnet vor dem mit grosser Spannung erwarteten Stadtderby gegen Celtic wurde der Spielbetrieb unterbrochen. Kamberi, der sich inzwischen für die albanische Nationalmannschaft entschieden hat, ist vorerst nur bis im Sommer an die Rangers ausgeliehen. Geht es nach ihm, bleibt er aber länger: “Ich will unbedingt langfristig hier bleiben. Es ist einfach geil, jedes Heimspiel vor 50’000 Leuten zu spielen!”

psc 23 März, 2020 17:50