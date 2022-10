Für Urs Fischer spielt die Tabelle keine Rolle

Urs Fischer steht mit Union Berlin sensationell an der Tabellenspitze der Bundesliga – und das schon seit mehreren Wochen. Der Schweizer Erfolgstrainer versucht allerdings, das Klassement so gut wie auszublenden.

Union Berlin steht vor Beginn des 12. Spieltags der Bundesliga auf Platz 1 der Bundesliga-Tabelle, womit zu Anfang der Saison wahrlich niemand gerechnet hatte. Urs Fischer will sich von dem aktuellen Tabellenbild nicht aus dem Konzept bringen lassen.

«In erster Linie geht es um drei Punkte und nicht um die Tabellensituation. Drei Punkte wären toll. Das Andere ist dann ein Anblick, der einem natürlich gefällt», sagte Fischer während der Pressekonferenz vor dem Heimspiel am Sonntag (15.30 Uhr) gegen Borussia Mönchenglabdach.

Am vergangenen Spieltag hatte Union ausgerechnet gegen den Tabellenletzten VfL Bochum mit 1:2 verloren. In dieser Saison war es erst die zweite Niederlage für Fischer und Co., der mit Blick auf das Heimspiel gegen Gladbach von einer schwierigen Herausforderung spricht.

«Obwohl sie den einen oder anderen Verletzen zu beklagen haben, haben sie immer noch genug Qualität, um ein Bundesliga-Spiel zu gewinnen», so Fischer.

aoe 29 Oktober, 2022 15:51