Unfairer Umgang: Loris Karius attackiert Union-Trainer Urs Fischer

Loris Karius wechselte im vergangen September auf Leihbasis von Liverpool zu Union Berlin. Dort wollte er wieder einen Stammplatz in der Bundesliga erobern. Gelungen ist dies nicht. Der 28-Jährige hat aus seiner Sicht von Trainer Urs Fischer nie eine faire Chance erhalten.

Der Zürcher Coach setzte während der gesamten Saison auf Andreas Luthe als Stammkeeper. Einen echten Zweikampf um den Nummer 1-Posten gab es aus Sicht Karius’ allerdings nicht, wie er im Interview mit der “Bild” sagt: “Das bittere war ja, dass ich es selbst nicht beeinflussen konnte. Mir wurde immer gesagt: ‘Das Training ist überragend, aber warte noch ein Spiel’. Und dann: ‘Wir haben einen Lauf, warte bis zur Länderspielpause.’ Der Verein hat den Zeitpunkt verpasst, mich ins Tor zu stellen.”

Selbst als er den verletzten Luthe zu Beginn dieses Jahres ersetzen konnte, war schon klar, dass die Einsätze Karius gezählt sind: “Der Trainer hat immer gesagt, dass ich definitiv wieder aus dem Tor gehe, egal, wie gut ich halte.” Aus Sicht des deutschen Keepers stand der “Leistungsgedanke definitiv hinten an. Es haben sich einige Dinge durch die Saison gezogen, die ich bis jetzt noch nicht so richtig verstehe.” Eine klare Kritik an Trainer Fischer und dessen Selektionskriterien.

Karius kritisiert auch die übrigen Verantwortlichen, die ihm aus seiner Sicht bei der Verpflichtung andere Perspektiven aufgezeigt hätten: “Es haben mir alle gesagt, ich sei unglaublich wichtig für die Mannschaft gewesen und dass es ihnen leidtäte, wie es gelaufen ist. Aber wenn man alles betrachtet, war der Umgang sicherlich nicht unbedingt fair. Allein schon aufgrund dessen, was mir vorab aufgezeigt worden war.” Trotzdem kann er auch positive Aspekte aus dem Jahr bei den Köpenickern ziehen: “Union ist eine sehr familiäre Truppe, mit der man gerne Zeit verbringt. Ich kenne das aus meiner Zeit in Mainz: Ein kleinerer Bundesligist, bei dem man sich wohlfühlt und jeder sein kann wie er ist. In der Mannschaft habe ich wirklich gute Freunde gefunden, das ist heutzutage gar nicht mehr so normal

Klar ist indes, dass die Zeit von Karius bei Union nach einer Saison vorbei ist. Sein Vertrag in Liverpool läuft noch für eine weitere Saison. Dort ist er aber nicht mehr erwünscht. Wohin die Reise des Goalies weitergeht, ist offen. Der neue Klub soll vor allem “Bock” auf ihn haben. Der Austausch mit den Verantwortlichen sei vorab extrem wichtig: “Ich weiss nicht, ob es noch etwas ganz Exotisches sein muss. Aber Spanien, Italien – so etwas kann ich mir schon vorstellen, wenn es passt.”

psc 25 Juni, 2021 17:18