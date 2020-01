Mehmedi-Treffer reicht nicht, Gladbacher siegen

Gemischte Gefühle am Samstag bei den Schweizer Legionären. Hier gibt’s wie gewohnt die Übersicht zu den Leistungen.

Borussia Mönchengladbach – Mainz 05 3:1

Die Borussia Mönchengladbach hält weiterhin den Anschluss an die Tabellenführung der Bundesliga. Während Spitzenreiter RB Leipzig im Parallelduell mit 0:2 bei Eintracht Frankfurt unterliegt, holen die Fohlen im Heimspiel gegen den 1. FSV Mainz 05 dank der Treffer von Alassane Plea (24. und 76.) und Florian Neuhaus (88.) einen souveränen 3:1-Sieg. In der Startaufstellung der Borussia standen mit Yann Sommer, Nico Elvedi und Denis Zakaria gleich drei Nati-Stars – Breel Embolo kam in der zweiten Hälfte der Partie ins Spiel und sah noch die Gelbe Karte.

Eintracht Frankfurt – RB Leipzig 2:0

Mit Djbril Sow in der Startaufstellung schafft die Eintracht Frankfurt den Sieg gegen den Spitzenreiter RB Leipzig! Obwohl die Gäste aus Sachsen ordentlich Druck aufbauten, hielten die Adler dagegen. So gelang Verteidiger Almamy Touré ein absolutes Traumtor zur Führung (48.), ehe Filip Kostic in der Nachspielzeit (90+4.) den Deckel draufmachen konnte.

VfL Wolfsburg – Hertha BSC Berlin 1:2

Der Führungstreffer von Admir Mehmedi (68.) war für den VfL Wolfsburg nicht genug, um am Ende gegen die Hertha BSC Berlin etwas zählbares mitzunehmen. Nur unmittelbar nach dem Treffer des Schweizer konnte Berlins Jordan Torunarigha (74.) den Ausgleich für die Gäste erzielen. Richtig bitter kam es für die Wölfe dann in der Schlussphase. Erst in der 90. Spielminute erzielte Dodi Lukebakio den Siegtreffer für die Hertha.

Union Berlin – FC Augsburg 2:0

Urs Fischer darf sich freuen, Ruben Vargas muss sich ärgern. Die Punkte bleiben am 19. Spieltag nämlich an der Alten Försterei. War es zur Halbzeit noch 0:0 gestanden, schoss Neven Subotic Union unmittelbar nach dem Seitenwechsel in Führung (47.). Marcus Ingvartsen legte in der 61. Spielminute zum Schlussergebnis von 2:0 drauf. Für Vargas war es ein gebrauchter Tag, denn neben der Pleite wurde er auch noch frühzeitig ausgewechselt.

adk 25 Januar, 2020 18:03