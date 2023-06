Michael Frey könnte innerhalb Belgiens wechseln

Nach dem Bundesliga-Abstieg mit dem FC Schalke 04 muss Michael Frey seine Karriere wohl neu justieren. Ein erneuter Vereinswechsel steht bevor. Interesse soll aus Belgien vorliegen.

Michael Frey könnte in der nächsten Saison wieder in der Jupiler Pro League auf Torejagd gehen - dann aber wohl nicht mehr für den belgischen Meister Royal Antwerpen. Gemäss "Het Nieuwsblad" prüft Ligakonkurrent Standard Lüttich aktuell die Möglichkeit eines Frey-Transfers.

Seit seinem Wechsel nach Belgien im Sommer 2020 ist Frey einer der leistungsstärksten Stürmer in der belgischen Profiliga. Der Angreifer hat 74 Spiele in der Pro League bestritten und dabei 41 Tore sowie vier Treffer in den Playoffs erzielt.

Das vergangene Halbjahr verbrachte Frey in Leihdiensten des FC Schalke 04, bei dem ihn in 15 Bundesliga-Spielen kein Tor, dafür aber immerhin drei Vorlagen gelungen sind. Am Ende stand der Abstieg zu Buche.

Standard fehlte in der letzten Saison ein erfolgreicher Stürmer und sieht in dem 28-jährigen Frey die perfekte Ergänzung. Der aktuelle Vertrag des Münsingers ist noch bis 2024 datiert.

aoe 17 Juni, 2023 10:39