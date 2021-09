Nati-Aufgebot winkt: Michi Frey ist unaufhaltbar und trifft schon wieder

Der Schweizer Stürmer Michi Frey ist in Belgien nach wie vor nicht zu stoppen und erzielt beim 2:1-Sieg von Royal Antwerpen bereits seinen elften Saisontreffer.

Inzwischen hat Frey in fünf Spielen nacheinander einen Treffer markiert. Bei Royale Union SG erzielt er in der 70. Minute den zwischenzeitlichen Ausgleich. Am Ende gewinnt das Team des 27-Jährigen sogar.

Vielleicht steht für Frey bald ein weiteres grosses Highlight an: Angesichts seiner überragenden Form wäre ein Nati-Aufgebot von Murat Yakin keine grosse Überraschung mehr.

psc 26 September, 2021 17:18