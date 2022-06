Noah Okafor bestätigt Angebote und fühlt sich bereit für einen Wechsel

Der Schweizer Nationalspieler Noah Okafor fühlt sich bereit für einen Wechsel noch in diesem Sommer.

Der 22-jährige Stürmer startete in der abgelaufenen Saison sowohl bei seinem Klub Red Bull Salzburg wie auch in der Nati so richtig durch und hat zahlreiche Interessenten angelockt. Vor dem Nations League gegen Spanien spricht Okafor nun auch über einen allfälligen Transfer in diesem Sommer. Dabei sagt er gegenüber “Blick”: “Ich glaube, körperlich und menschlich fühle ich mich bereit. Aber ich bin noch sehr jung und ich werde sicherlich die richtige Entscheidung für die Zukunft treffen.”

Vorerst wolle er sich auf die beiden Spiele mit der Nati konzentrieren, dann gehe es in den Urlaub und es werde sich herausstellen, wie der Weg weitergeht. “Ich weiss, dass Angebote vorhanden sind. Ich bin aber ein Spieler von Red Bull Salzburg und habe keinen Stress” ergänzt Okafor. Vertraglich ist er bis 2024 an die Österreicher gebunden.

Angeblich lauern Vereine aus Topligen auf den schnellen Stürmer. Unter anderem wirft Premier League-Aufsteiger Nottingham Forest ein Auge auf den Youngster.

psc 8 Juni, 2022 09:48