PSV rechnet fest mit Verbleib von Yvon Mvogo

Yvon Mvogo wird nach Ansicht von PSV-Trainer Roger Schmidt auch nächste Saison in Eindhoven spielen – trotz grosser Konkurrenz in Person von Neuzugang Joël Drommel.

Die Verpflichtung des 24-jährigen Niederländers von Twente Enschede hat die PSV vor einiger Zeit bekanntgegeben. Drommel hat bei seinem neuen Klub den Anspruch, direkt zur Nummer 1 zu avancieren. Diesen Posten hat in dieser Saison Leipzig-Leihgabe Yvon Mvogo inne. Für den Schweizer Nationalspieler könnte die Situation durchaus ungemütlich werden: Wie einst in Leipzig droht ihm in der neuen Saison auch in Eindhoven ein Bankplatz.

Mit einem Abgang Mvogos rechnet man im Lager des Eredivisie-Vereins nach der Vertragsverlängerung von Peter Gulacsi in Leipzig aber nicht. Leipzig besitzt eine Option für eine Mvogo-Rückkehr, die nun aber kaum gezogen wird. “Ich weiss nicht wie lange die Leipziger Klausel noch gültig sein wird. Aber ich denke, wir beginnen die Saison mit Yvon und Joël Drommel. Wir haben eine lange Saison vor uns und die Wettbewerbssituation tut beiden gut”, sagt PSV-Trainer Roger Schmidt dem “Eindhovens Dagblad”. Mit den Leistungen Mvogos in dieser Saison ist der deutsche Coach zufrieden.

psc 17 Mai, 2021 16:45