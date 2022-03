Die Rangers wollen Cedric Itten abstossen

Cedric Itten macht bei den Rangers eine sehr schwierige Zeit durch. Zuletzt wurde er in die 2. Mannschaft degradiert. Über diese Saison hinaus hat der Schweizer Nati-Stürmer bei den Schotten keine Zukunft.

Wie der “Football Insider” berichtet, hört man sich Angebote für den früheren FCB- und FCSG-Stürmer an. Itten steht bei den Rangers noch bis 2024 unter Vertrag. Trainer Giovanni van Bronckhorst holte ihn im Winter von Greuther Fürth zurück, wohin er in der Hinrunde ausgeliehen war. Nach einigen Einsätzen schob der niederländische Trainer den Schweizer Stürmer aber in die 2. Mannschaft ab. Eine Rückkehr zum Profi-Team scheint es für Itten nicht mehr zu geben. Im Sommer soll ein Transfer über die Bühne gehen.

Wohin es den 25-Jährigen zieht, ist noch völlig offen. Die Rangers zahlten einst 3 Mio. Euro Ablöse für ihn.

psc 21 März, 2022 09:55