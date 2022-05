Salär enthüllt: Xherdan Shaqiri ist bestbezahlter Profi der MLS

Der Schweizer Nationalspieler ist der bestbezahlte Profi der gesamten Ligahistorie! Chicago Fire zahlt Shaqiri ein Salär von 7,35 Mio. Dollar. Hinzu kommt ein Unterschriftsbonus von 800’000 Dollar. Bis im Juli hält das 30-jährige Kraftpaket somit den ligaweiten Rekord. Zlatan Ibrahimovic kassierte bei LA Galaxy einst 7,2 Mio. Dollar.

Im Juli wechselt allerdings Napoli-Star und Europameister Lorenzo Insigne (30) zum Toronto FC. Der Italiener wird dann Medienberichten zufolge 12,5 Mio. Dollar kassieren.

The 2022 Spring-Summer Salary Guide is now available.

The release contains Annual Base Salary and Annual Guaranteed Compensation data for the 841 players under contract.

All data is as of April 15, 2022.

