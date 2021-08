Schweizer Überflieger Tabakovic offen für Wechsel

Um es gleich zu Beginn etwas salopp auszudrücken: Haris Tabakovic schiesst in Österreichs 2. Liga momentan alles kurz und klein. In einem Interview gibt sich der Angreifer ambitioniert, einen Weggang von Austria Lustenau schliesst er definitiv nicht aus.

Sieben Pflichtspieltore zählt Haris Tabakovic in dieser Saison bereits – und das nach gerade mal drei Spielen. Es wäre nicht verwunderlich, hätten andere Klubs längst ihre Fühler nach dem ehemaligen Schweizer Nachwuchsnationalspieler ausgefahren. Für Angebote ist der Torgarant von Austria Lustenau offen.

“Ich kann da im Moment nicht viel dazu sagen, das ist der Job meines Beraters. Der Verein weiss, was meine Ziele sind. Ich bin ambitioniert. Mein Ziel ist es nicht, in der 2. Liga zu bleiben. Wenn jetzt etwas kommen würde, würde ich es auch machen. Wir werden sehen, was die nächsten Tage und Wochen passiert”, sagt Tabakovic im Gespräch mit “LAOLA1”.

Der 27-Jährige durchlief einst die Jugendabteilungen des BSC Young Boys und spielte später für den FC Wil 1900 sowie den Grasshopper Club Zürich. Nach Lustenau wechselte Tabakovic im Sommer vergangenen Jahres, damals kam er vom ungarischen Diósgyöri VTK. Tabakovics Kontrakt im Vorarlberg ist noch bis 2022 gültig.

aoe 7 August, 2021 15:09