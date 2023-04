Grosse Sorgen um Nati-Stürmer Noah Okafor

Dem Schweizer Nati-Stürmer Noah Okafor droht möglicherweise eine längere Zwangspause.

Der 22-Jährige wurde am Sonntag beim 0:0 zwischen Red Bull Salzburg und dem LASK ein- und dann wieder verletzt ausgewechselt. Okafor verliess das Stadion schliesslich an Krücken.

Weitere Untersuchungen in den nächsten Tagen werden zeigen, wie lange der Angreifer pausieren muss. Zuletzt hatte der Stürmer in Salzburg seinen Stammplatz verloren. In diesem Kalenderjahr konnte er noch kein Tor realisieren. Nun wird er weiter gebremst.

Update: Red Bull Salzburg bestätigt am Montagabend, dass Okafor einen Mittelfussbruch erlitten hat und für den Rest der Saison ausfällt.

psc 17 April, 2023 14:42