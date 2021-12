Steven Zuber wird mit Preisen überhäuft

Steven Zuber ist die Luftveränderung auf das griechische Festland äusserst gut bekommen. Der Nati-Star nahm am Freitag gleich drei individuelle Auszeichnungen entgegen.

Ob Steven Zuber schon einmal gleichzeitig drei Trophäen in seinen Händen hielt, ist nicht bekannt. Wahrscheinlich kam es in seiner Karriere noch nicht so oft vor. Am Freitag nahm der 30-Jährige zu seinen Ehren ein Trio an Auszeichnungen entgegen.

Zweimal wird Zuber für das beste Tor in Griechenlands erster Fussballliga ausgezeichnet. Was dem gebürtigen Winterthurer aber noch mehr schmeicheln wird: In einer Abstimmung ist der Leihspieler von Eintracht Frankfurt sogar zum Spieler des Monats November gewählt worden.

“Herzlichen Dank an all die fantastischen Fans, die für mich abgestimmt haben”, spricht Zuber vollbeladen mit seinen Preisen in die Kamera. “Ich bin sehr, sehr glücklich darüber, mit diesen Preisen ausgezeichnet worden zu sein. Ihr gebt mir aber nicht nur Preise hier, sondern auch viel Zuneigung, worüber ich sehr glücklich bin.”

aoe 4 Dezember, 2021 10:32