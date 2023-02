Union Berlin rechnet nicht mit Wechselwunsch von Urs Fischer

Union Berlin sieht nach mittlerweile fast fünf äusserst erfolgreichen Jahren mit Urs Fischer als Trainer kein baldiges Ende der Zusammenarbeit in Sicht.

Der 56-jährige Zürcher hat seinen Vertrag bereits im vergangenen September über diese Saison hinaus verlängert. Dass er mit einem Wechselwunsch an die Klubleitung treten könnte, gilt bei dieser als unwahrscheinlich. «Warum wollte er sich beruflich verändern wollen? Ich käme nicht auf diese Idee», sagt Klubpräsident Dirk Zingler in der «Sport Bild», «auch wenn uns bewusst ist, dass irgendwann auch mal seine Zeit bei uns enden wird, was auch für Oliver Ruhnert oder andere Führungskräfte im Klub gilt.»

Mit seiner Einschätzung hat der Klubboss wohl recht: Angeblich buhlten italienische Vereine in der Vergangenheit bereits um Fischer. Und der saudische Klub Al Nassr soll ihm sogar das Fünffache seines Gehalts bei den Eisernen geboten haben. Alle Angebote hat der Schweizer Erfolgstrainer abgelehnt.

Die Erfolgsgeschichte in Köpenick geht erst einmal weiter. Union Berlin liegt in der Bundesliga-Tabelle mit nur einem Punkt Rückstand auf den FC Bayern derzeit auf Rang 2.

psc 15 Februar, 2023 16:38