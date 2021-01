Urs Fischer bekennt sich zu Union Berlin

Erfolgstrainer Urs Fischer fühlt sich bei Union sehr wohl und hat sich längst auch in Berlin eingelebt.

Der 54-jährige Schweizer stiess im Sommer 2018 als in Deutschland nahezu unbekannter Trainer zum damaligen Zweitligisten und hat massgeblichen Anteil am rasanten Aufstieg der Eisernen. Derzeit liegt das Team in der Bundesliga auf dem 5. Platz. Auf einer Pressekonferenz stellt Fischer klar, dass er kein Träumer sei, “da bin ich zu realistisch.” Er fühle sich in Berlin aber “wirklich wohl, und im Vergleich zu Zürich ist Berlin schon eine andere Grösse. Zu Beginn war es schon ein Abenteuer.”

Für den früheren Super League-Trainer war es aber wichtig, seiner Linie treu zu bleiben. Dies ist ihm seit seiner Ankunft vor zweieinhalb Jahren auch gelungen. Ausserdem habe er seinen Rucksack weiter füllen und Erfahrungen sammeln dürfen.

Dass er trotz der Erfolgsstory nicht unbedingt im Mittelpunkt steht, ist für Fischer kein Problem: “Es ist möglich, dass ich mich vielleicht zu schlecht verkaufe. Mir passt das aber so, und es kann auch eine Stärke sein.”

psc 7 Januar, 2021 15:09