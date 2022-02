Xherdan Shaqiri ist in Chicago angekommen und richtig “excited”

Xherdan Shaqiri ist am Donnerstagabend in Chicago angekommen und startet das Abenteuer bei seinem neuen Klub.

In der vergangenen Woche wurde der überraschende MLS-Transfer des Schweizer Nati-Stars definitiv eingetütet. Und nun ist Shaqiri zu seinem neuen Verein gereist. Mit den Worten “The Eagle has landed”, wird der 30-Jährige von Chicago Fire begrüsst. “Es war ein langer Flug”, sagt Shaqiri in einem kurzen Video: “Ich bin sehr aufgeregt und glücklich, alle im Verein kennenzulernen.”

Begrüsst wird das Kraftpaket zunächst von Fire-Sportchef Georg Heitz, den er aus gemeinsamen Basler Zeiten bestens kennt.

Am Freitag wird Shaqiri erstmals mit seinen neuen Teamkollegen trainieren. Trainer Ezra Hendrickson betonte bereits, dass der Neuzugang auf seiner Lieblingsposition als klassicher Zehner hinter den Spitzen spielen soll. Am 27. Februar beginnt für Chicago die neue MLS-Saison mit dem Auswärtsspiel bei Inter Miami.

psc 18 Februar, 2022 10:09