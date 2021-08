Shaqiri bestätigt: “War bereits vor einem Jahr mit Lyon in Kontakt”

Olympique Lyon stellt seinen Neuzugang Xherdan Shaqiri am Mittwochabend vorgestellt. Dabei verrät der Schweizer Nati-Star auch, dass ein Wechsel zum Ligue 1-Klub bereits vor Jahresfrist ein Thema war.

In Englisch steht der 29-Jährige den anwesenden Journalisten erstmals als Lyon-Profi Red und Antwort. Dabei gibt er auch Auskunft darüber, weshalb er sich für den Wechsel von Liverpool zu OL entschieden hat: “Ich war schon vor einem Jahr in Kontakt mit Lyon. Ich habe nicht gedacht, dass es nun so schnell geht. Ein grosses Plus ist, dass ich näher an meiner Familie in der Schweiz bin. Für mich war es zu 100% klar, dass ich kommen möchte. Nur die Verhandlungen mit Liverpool waren etwas schwieriger. Aber nun können wir mit der Arbeit gewinnen.” Shaqiri will der Mannschaft vor allem die Winnermentalität einimpfen. Diese kennt er aus seiner Karriere zur Genüge: Nicht nur aus Liverpool, sondern auch von seiner Zeit beim FC Bayern und zuvor bereits aus Basel.

Wichtig sei im Hinblick auf den Transfer gewesen, dass auch Trainer Peter Bosz ihn unbedingt holen wollte – ebenso wie Sportdirektor Juninho. Dieser streicht vor allem zwei Qualitäten des 6 Mio. Euro-Neuzugangs heraus: “Sein Titelhunger und sein linker Fuss sind die Gründe dafür, warum wir ihn geholt haben.”

Noch offen ist, ob Shaqiri beim Auswärtsspiel beim FC Nantes am kommenden Freitag im Aufgebot stehen wird. Danach steht bereits die Länderspielpause an, wo es für Shaqiri durch den Trainerwechsel ebenfalls zu einer Veränderung kommt. Mit Murat Yakin stand er kürzlich im Austausch, wie er ausführt: “Mit dem neuen Coach Murat Yakin habe ich gestern telefoniert. Ich kenne ihn auch privat sehr gut und ich freue mich darauf, mit ihm zusammenzuarbeiten.”

psc 25 August, 2021 20:40