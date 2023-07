An allen 3 Toren beteiligt: Shaqiri mit grossem Auftritt für Chicago Fire

Xherdan Shaqiri hat beim 3:2-Sieg von Chicago Fire im Leagues Cup gegen Minnesota United grossen Anteil am Erfolg: Der Schweizer Nationalspieler war an allen drei Treffern für sein Team beteiligt.

Dabei war dem 31-Jährigen zunächst gar keine grosse Rolle zugedacht: Shaqiri sass während rund einer Stunde nämlich auf der Ersatzbank und kam erst für die Schlussphase in die Partie. Danach glich er in der 69. Minute mittels Penalty zunächst zum 1:1 aus. Im Anschluss leitete er in der 79. und 83. Minute die Treffer vom 1:2 zum 3:2 für sein Team ein.

Dank dem Sieg hat Chicago Fire, bei dem auch Ex-FCZ-Profi Maren Haile-Selassie und der frühere Luganesi Ousmane Doumbia zum Einsatz kamen, gute Aussichten auf die Qualifikation für den Sechzehntelfinal Im nächsten Spiel am 1. August trifft Fire auswärts auf Puebla aus Mexiko.

🥵🥵 CAN'T BELIEVE! @ChicagoFire takes the lead on the last minutes... 🔥 pic.twitter.com/ZQjaQetOJ6 — Leagues Cup (@LeaguesCup) July 28, 2023

psc 28 Juli, 2023 10:23