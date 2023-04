Shaqiri wird für Auftritte bei Chicago Fire heftig kritisiert

Xherdan Shaqiri bläst zum ersten Mal seit seiner Ankunft bei Chicago Fire vor gut einem Jahr ein heftiger Gegenwind entgegen.

Der 31-Jährige hat sich bei seinem Klub zuletzt von einer Verletzungspause zurückgemeldet, konnte mit seinen Leistungen allerdings nicht überzeugen. Für Chicago setzte es am Wochenende gegen Atlanta United eine 1:2-Niederlage ab. Shaqiri stand nach überwundener Muskelverletzung wieder in der Startelf und wurde nach einem überschaubaren Auftritt in der 61. Minute ausgewechselt.

Journalist Matthew Doyle geht auf der offiziellen Webseite der MLS mit dem Schweizer Nationalspieler hart ins Gericht und bezeichnet diesen für seinen Verein sogar als «Problem». So sei Chicago mit dem 19-jährigen Brian Gutierrez als Nummer 10 das wesentlich bessere Team als mit Shaqiri.

Doyle führt aus, dass er ein Fan des Transfers des Kraftpakets gewesen sei, er habe sich aber massiv getäuscht. Was immer Shaqiri dem Team in offensiver Hinsicht bringe, und dies sei bislang nicht viel gewesen, werde in jeder anderen Phase des Spiels wieder verloren. Symptomatisch sei die Art und Weise, wie sich Shaqiri am Wochenende von den Atlanta-Verteidigern ausspielen liess:

Shaqiri lets Almada play a one-two right around him and, like, doesn't even notice? pic.twitter.com/kU7EzLabeQ — Matthew Doyle (@MattDoyle76) April 23, 2023

Shaqiri kassiert pro Saison rund 8 Mio. US-Dollar und ist hinter Lorenzo Insigne aktuell der zweitbestbezahlte Profi der Liga. Im ersten Jahr hat er sein Team nicht in die Playoffs führen können. Und auch aktuell läuft es nicht nach Wunsch.

psc 25 April, 2023 14:24