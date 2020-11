Benjamin Button? Ibrahimovic: “Sie lassen mich jung fühlen”

Zlatan Ibrahimovic beweist mit 39 Jahren beim AC Mailand immer noch wie viel Klasse in ihm steckt. Der Schwede behauptet mit den Rossoneri Platz eins in der Serie A und will Verantwortung übernehmen.

Der AC Mailand ist Tabellenführer in der Serie A! Mit einem 2:1-Sieg am Sonntag über Udinese festigt Milan die Spitze in Italien. Superstar Zlatan Ibrahimovic lässt trotz fortgeschrittenen Fussballeralters nichts vermissen und avanciert einmal mehr zum Torschützen.

“Wir haben einen der jüngsten Kader in Europa”, betonte der 39 Jahre alte Angreifer nach dem Sieg gegenüber “DAZN” und erklärte: “Obwohl ich den Schnitt hochhebe, lassen sie mich jung fühlen. Sie sind hungrig und geben im Spiel und Training nie auf.” Ibrahimovic “will den Druck annehmen und Verantwortung zeigen”. Seine Teamkollegen “müssen das nicht machen, das übernehme ich”, stelle der Routinier klar.

Der AC Mailand hat den Scudetto fest im Blick, doch der Stürmerstar mahnte zur Geduld: “Wir schauen von Spiel zu Spiel. Jedes Match ist für uns wie ein Finale und dann werden wir sehen, was am Ende dabei rauskommt.”

adk 1 November, 2020 15:50