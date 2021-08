Berater bestätigt: Paraguay-Juwel vor Milan-Wechsel

Der AC Mailand verstärkt sich offenbar mit einem Nachwuchsjuwel aus Südamerika – der 16-jährige Hugo Cuenca steht vor dem Wechsel ins Giuseppe Meazza.

Es wird wohl nicht mehr viel Zeit in Anspruch nehmen, bis der AC Mailand den Transfer von Hugo Cuenca bekanntgibt. “Wir sind dabei, den Papierkram zu erledigen, alles ist auf dem besten Weg”, sagt der Agent des Youngsters, Renato Bittar, auf Nachfrage des paraguayischen Radiosenders “Versus”.

Cuenca ist zunächst in der Primavera-Jugendmannschaft der Rossoneri eingeplant. Als Ablöse sollen 500.000 Euro plus zehn Prozent am Weiterkauf an Cuencas Heimatklub fliessen. Deportivo Capiata. Der 16-Jährige kommt vorwiegend im zentralen Mittelfeld zum Einsatz.

aoe 10 August, 2021 16:43