Bundesliga, Serie A oder Premier League: Noah Okafor kann sich nicht entscheiden

Der Schweizer Nati-Stürmer Noah Okafor äussert sich vor dem Champions League-Spiel zwischen Milan und Red Bull Salzburg zu seinen Zukunftsplänen. Derzeit ist noch alles offen.

Die «Gazzetta dello Sport» spricht den 22-Jährigen konkret auf das angeblich bestehende Interesse von Milan an ihm an. Okafor hält vom Traditionsklub denn auch viel. «Milan hat eine starke Mannschaft und ist ein Verein mit einer legendären Geschichte. Es ist immer schön, dem italienischen Meister gegenüberzustehen», sagt er zur Partie vom Mittwochabend.

Ob sich der Torjäger auch einen Wechsel zu den Rossoneri vorstellen kann, lässt er erst einmal unbeantwortet. Okafor gibt sich sehr diplomatisch: «Ob es England, Spanien, Italien oder Deutschland ist: Jede Liga hat ihren Charme. Wenn es etwas Konkretes gibt, werden wir das anschauen.»

Vorläufig steht der Angreifer in Salzburg bis 2024 unter Vertrag. Spätestens im kommenden Sommer wird allerdings ein Wechsel in eine Topliga antizipiert. Neben Milan wurden in der Vergangenheit auch schon andere Interessenten, insbesondere aus der Bundesliga, genannt. In der laufenden Saison hat Okafor in 19 Spielen für seine Mannschaft bisher neun Tore erzielt – drei davon in der Champions League.

psc 1 November, 2022 11:54