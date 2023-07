Christian Pulisic grüsst die Milan-Fans bei der Ankunft am Flughafen

Christian Pulisic wird noch am Mittwoch als neuer Spieler von Milan präsentiert.

Der US-Stürmer ist am Mittwochmorgen auf dem Flughafen Malpensa angekommen und wurde sofort von Journalisten und Fans in Empfang genommen. Er wird nun die Medizinchecks absolvieren und im Laufe des Tages bei Milan unterschreiben. Pulisic kommt für rund 20 Mio. Euro von Chelsea zu den Rossoneri.

Via soziale Medien richtet er sich bereits kurz an die Milan-Fans. In seiner Botschaft betont er, wie aufgeregt er sei und dass er es kaum abwarten könne, als Milan-Spieler zu beginnen:

Here he is 🇺🇸🔴⚫️ pic.twitter.com/w4EDSTFxuS — Milan Eye (@MilanEye) July 12, 2023

psc 12 Juli, 2023 10:48