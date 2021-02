“Dumm wie Brot”: Ex-NBA-Star geht auf Ibra los

Zlatan Ibrahimovic hat sich kürzlich kritisch über das politische Engagement von NBA-Star LeBron James geäussert. Nun kommt dem Stürmerstar des AC Mailand starker Gegenwind entgegen.

“Er ist phänomenal in dem, was er tut, aber ich mag es nicht, wenn Sportler einen gewissen Status haben und dann Politik machen wollen”, sagte Zlatan Ibrahimovic erst vor wenigen Tagen in einem Interview mit “Discovery+” über LeBron James, NBA-Star der Los Angeles Lakers.

James reagierte bereits darauf und entgegnete dem Fussballprofi des AC Mailand selbstsicher: “Niemals würde ich mich nur auf den Sport beschränken, denn ich weiss, wie mächtig diese Plattform und wie mächtig meine Stimme ist.” Eine heftige Reaktion widerfährt Ibrahimovic nun jedoch aber vom früheren Basketball-Star Baron Davis. “Zlatan, lass deinen Arsch nicht mehr in Los Angeles blicken. Galaxy ist auf jede Weise Mist. Und du bist dumm wie Brot”, schrieb Davis auf Twitter. Hintergrund: Ibrahimovic lief von 2018 bis 2020 für Los Angeles Galaxy in der MLS auf.

adk 28 Februar, 2021 17:40