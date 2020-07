Entscheidung um die Zukunft von Zlatan Ibrahimovic gefallen

Offiziell will Zlatan Ibrahimovic erst einmal das Ende der Serie A-Saison abwarten, ehe er eine Entscheidung über die Zukunft fällen will. Insgeheim sollen die Würfel aber bereits gefallen sein.

Laut “Sky Italia” wird der schwedische Torjäger Milan nach einem halben Jahr im Sommer wieder verlassen. Der 38-jährige Schwede könnte demnach in seine Heimat zu Hammarby wechseln, wo er seit vergangenem Herbst bereits Mitbesitzer ist. Während des Corona-Lockdowns trainierte Zlatan Ibrahimovic bereits beim Verein aus Stockholm.

Vertraglich ist der Angreifer nur noch bis Ende August an Milan gebunden. Danach könnten sich die Wege also endgültig trennen. In elf Pflichtspielen traf Zlatan in diesem Kalenderjahr für die Rossoneri viermal.

psc 2 Juli, 2020 16:47