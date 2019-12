Fenerbahçe will Ricardo Rodriguez unbedingt

Der Schweizer Linksverteidiger Ricardo Rodriguez sucht im Januar eine Luftveränderung. Mindestens ein Angebot wird aus der Türkei kommen.

Laut einem Bericht der “Hürryiet” bekundet Fenerbahçe grosses Interesse am Schweizer Nationalspieler, der bei Milan in dieser Saison nicht mehr zum Zug kommt. Gerade mal vier Saisoneinsätze bestritt Rodriguez in dieser Saison noch. Trotz Vertrag bis 2021 werden ihm hinsichtlich eines Januar-Transfers wohl keine Steine in den Weg gelegt.

An Optionen für einen Wechsel mangelt es nicht. Angeblich bekunden auch Napoli, Borussia Dortmund, Schalke 04, sein Ex-Klub Wolfsburg und Everton aus der Premier League Interesse.

