Der Schweizer Nati-Verteidiger wird von Milan bis zum Ende dieser Spielzeit an den niederländischen Topklub verliehen. In Eindhoven wird Ricardo Rodriguez jene Spielpraxis erhalten, die ihm bei Milan seit der Ankunft von Theo Hernandez im vergangenen Sommer fast gänzlich verwehrt wurde. Im Hinblick auf die anstehende EM im Sommer war dieses Kriterium beim Wechsel des Nati-Stammspielers von grosser Bedeutung.

“Nach dem Abgang von Toni Lato hatten wir in unserem Kader keinen gelernten Linksverteidiger mehr”, erklärt PSV-Manager John de Jong. “Obwohl wir einige Spieler haben, die diese Position ausfüllen können, haben wir Handlungsbedarf gesehen. Wir wollten einen Spezialisten mit Erfahrung. Rodriguez hat das Anforderungsprofil perfekt erfüllt.”

Ob der 27-jährige Linksverteidiger auch über die aktuelle Saison hinaus beim PSV bleibt, ist offen.

On loan till the end of the season.

𝘞𝘦𝘭𝘤𝘰𝘮𝘦 𝘵𝘰 𝘗𝘚𝘝, 𝘙𝘪𝘤𝘢𝘳𝘥𝘰! 🤝#WillkommenRR pic.twitter.com/odslVOLgNr

— PSV (@PSV) January 30, 2020