Fix: Routinier Simon Kjaer verlängert bei Milan

Der dänische Abwehrspieler Simon Kjaer verlängert seinen Vertrag bei Milan bis 2024.

Der 32-jährige Nationalspieler schnürt seine Schuhe seit Anfang 2020 für die Rossoneri und ist in der Defensive eine wichtige Figur. Als Führungsspieler auf und neben dem Platz geht er sowohl im Klub wie auch in der Nationalelf voran. Kjaer bindet sich nun bis Juni 2021 an Milan. Die Rossoneri würdigen den Profi als “vorbildlichen Profi auf und neben dem Platz”.

psc 28 Oktober, 2021 08:58