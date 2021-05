Keine Sperre: Ibrahimovic wird wegen Wettfirma-Beteiligung “nur” gebüsst

Die UEFA büsst Zlatan Ibrahimovic wegen dessen Verwicklungen mit einer Wettfirma. Von einer Sperre sieht der europäische Verband aber ab.

Dieses Strafmass wäre laut Reglement auch möglich gewesen. Die UEFA belässt es aber bei einer Busse, wie sie am Mittwochabend bestätigt: Ibrahimovic muss 50’000 Euro zahlen, sein aktueller Verein Milan 25’000 Euro. Grund dafür ist die Tatsache, dass der 39-jährige Schwede über seine Firma Unknown AB mit 10 Prozent am Sportwettenanbieter Bethard beteiligt ist. Die UEFA bzw. die FIFA verbieten Profis jedoch Beteiligungen an Glücksspielunternehmen, falls diese Angebote haben, in denen die Spieler direkt involviert sind. Auf Spiele von Milan konnte über Bethard gewettet werden.

psc 26 Mai, 2021 19:00