Maldini bestätigt: Letzte Ibrahimovic-Details vor Klärung

Es dauert wohl nicht mehr lange, bis der AC Mailand die Vertragsverlängerung mit Zlatan Ibrahimovic offiziell bestätigt. Nur noch letzte Details müssen mit dem Superstar geklärt werden.

Zlatan Ibrahimovic bleibt dem AC Mailand mit an Sicherheit angrenzender Wahrscheinlichkeit erhalten. “Wir sind in sehr fortgeschrittenen Gesprächen, um den Vertrag von Zlatan Ibrahimovic zu verlängern. Nur noch letzte Details und es wird bald ein Deal vereinbart werden”, sagte Milans Technischer Direktor Paolo Maldini bei “Sky”.

Die Zusammenarbeit zwischen den Rossoneri und dem schwedischen Fussballnimmersatt läuft in rund zwei Monaten aus. Ibrahimovic, der im Oktober seinen 40. Geburtstag feiert, soll sich für eine weitere Saison binden und künftig mit sieben Millionen Euro netto alimentiert werden. In der laufenden Saison traf der Superstar in 24 Spielen starek 17-mal.

aoe 10 April, 2021 18:27