Mandzukic bestätigt Abgang vom AC Mailand

Mario Mandzukic war erst im vergangenen Januar zum AC Mailand gestossen, gibt nun aber bekannt, den Verein schon wieder zu verlassen.

Das Kapitel AC Mailand hat für Mario Mandzukic ein frühes Ende gefunden. Der kroatische Angreifer bestätigte seinen Abgang aus der italienischen Modestadt via Social Media. “Ich bin der Vereinsführung dankbar, dass sie mir diese Chance gegeben hat. Dem technischen Stab für seine engagierte Arbeit und meinen Mannschaftskameraden, die nicht nur grossartige Spieler, sondern eine tolle Gruppe von Jungs sind.”

Der 35-Jährige weiter: “Ich bin glücklich, dass wir diesen fantastischen Verein zurück in die Champions League bringen konnten. Ich wünsche allen im Klub nur das Beste für die Zukunft.” Der Routinier hatte während seiner Zeit in Mailand immer wieder mit muskulären Problemen zu kämpfen und absolvierte seit seinem Wechsel im vergangenen Winter nur zehn Spiele in der Serie A.

adk 24 Mai, 2021 15:55