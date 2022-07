Milan mit Angebot für Charles De Ketelaere offenbar erfolgreich

Der belgische Offensivspieler Charles De Ketelaere (21) steht schon eine ganze Weile im Fokus des italienischen Meisters Milan. Jetzt scheinen die Rossoneri erfolgreich zu sein.

Die Milan-Verantwortlichen haben sich laut italienischen Medienberichten am Dienstag in Lugano mit Vertretern des Club Brügge getroffen, wo De Ketelaere noch bis 2024 unter Vertrag steht. Offenbar haben sich die beiden Klubs bezüglich Ablöse nun gefunden. Milan hat das Angebot dem Vernehmen nach auf 32 Mio. Euro plus bis zu 4 Mio. Euro Boni erhöht. Brügge forderte bislang 35 Millionen und scheint die jüngste Offerte nun zu akzeptieren.

Innerhalb der nächsten 48 Stunden könnte der Deal final unter Dach und Fach gebracht werden.

Die Mutter von De Ketelaere soll Mailand bereits besucht haben. Und ihr Sohn hat dem Wechsel bereits zugestimmt.

psc 27 Juli, 2022 17:20