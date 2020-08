Milan: Durchbruch in den Verhandlungen mit Ibrahimovic

Der AC Mailand und Zlatan Ibrahimovic haben sich auf einen neuen Vertrag geeinigt.

Der schwedische Torjäger bleibt den Rossoneri eine weitere Saison erhalten. Laut “Gazzetta dello Sport” kassiert der 38-jährige Schwede ein Netto-Jahresgehalt von 7 Mio. Euro. Ein entsprechender Durchbruch in den Gesprächen mit Berater Mino Raiola wurde erzielt. Zunächste wollte Milan “nur” 5 Millionen Euro plus Boni bieten. Dieses Angebot nahm Ibrahimovic nicht an.

Nun scheint alles klar: Der Angreifer kehrte im Winter zu Milan zurück und steuerte in der Rückrunde zehn Treffer bei, womit er grossen Anteil am Höhenflug des Traditionsklubs in der Serie A hatte.

psc 26 August, 2020 10:52