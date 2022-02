Milan gibt Verletzungsupdate zu Zlatan Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic fehlt dem AC Mailand seit zwei Wochen verletzungsbedingt. Der Zeitpunkt für seine Rückkehr kann nicht genauer definiert werden.

Was aber sicher ist: Zlatan Ibrahimovic wird dem Auswärtsspiel in der Serie A gegen den Tabellenletzten US Salernitana (Samstag, 20.45 Uhr) in jedem Fall fernbleiben. “Es geht ihm besser, er wird morgen wieder laufen”, sagte Stefano Pioli, Trainer des AC Mailand. “Dann werden wir sehen, wann er ins Gruppentraining zurückkehren kann.”

Ibrahimovic verlernt es einfach nicht und stellt seinen Torriecher noch immer regelmässig zur Schau. In 15 Meisterschaftsspielen erzielte der mittlerweile 40-Jährige starke acht Tore und lieferte obendrein zwei Vorlagen. Der Starstürmer verpasste aufgrund von verschiedenen Blessuren bereits 14 Pflichtspiele.

Die Zusammenarbeit mit Milan endet nach dieser Saison. In einem seiner letzten Interviews mit “Sky Sport Italia” verriet Direktor Paolo Maldini, dass Ibrahimovic bei Milan bleiben und seinen Vertrag verlängern möchte. Hierfür müsste der Schwede in jedem Fall Abstriche beim Gehalt machen, das bei sieben Millionen Euro netto liegen soll.

aoe 19 Februar, 2022 11:13