Stürmer im Blick: Milan hat ein klares Transferziel für den Januar

Der AC Mailand hat für den Wintertransfermarkt den französischen Angreifer Randal Kolo Muani im Blickfeld.

Der 23-Jährige stürmt seit 2017 für den FC Nantes. In dieser Saison hat Muani hat in der Ligue 1 in 18 Spielen sieben Treffer und drei Assists beigesteuert. Er kann sowohl als Mittelstürmer wie auch auf den Flügeln oder sogar im offensiven Mittelfeld spielen.

Milan möchte ihn als jüngere Alternative für Zlatan Ibrahimovic und Olivier Giroud verpflichten. Nantes soll eine Ablöse von 10 Mio. Euro fordern, was den Rossoneri angesichts des demnächst auslaufenden Kontrakts aber zu viel ist. Verhandlungen könnten folgen.

psc 24 Dezember, 2021 12:07