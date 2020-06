Milan plant Verlängerung mit Gianluigi Donnarumma

Milan möchte seinen Stammgoalie Gianluigi Donnarumma unbedingt langfristig binden.

Der 21-Jährige ist ein Eigengewächs der Rossoneri und hat in der Serie A trotz seines jungen Alters bereits 166 Partien bestritten. Milan gerät nun aber in Zeitnot: Der aktuelle Vertrag von Donnarumma läuft nämlich in einem Jahr aus. Einen ablösefreien Abgang möchte der Serie A-Klub verhindern.

Stattdessen er den Kontrakt mit dem Keeper laut “Sky Italia” möglichst bald verlängern. Und Donnarumma scheint durchaus gewillt, bei seinem Stammklub zu bleiben. In den kommenden Wochen soll es zu einem Treffen der Klubverantwortlichen mit Berater Mino Raiola kommen.

psc 10 Juni, 2020 15:28