Milan-Profi Ismaël Bennacer im grossen Verletzungspech

Mittelfeldspieler Ismaël Bennacer musste bei der 0:2-Niederlage von Milan gegen Inter im Hinspiel des Champions League-Halbfinals bereits in der Startphase ausgewechselt werden. Die Verletzung, die der 25-jährige Algerier erlitten hat, ist gravierend.

Dies wird am Tag nach der Milan-Niederlage deutlich: Bennacer muss sich laut «Sky Italia» am rechten Knie einer Arthroskopie unterziehen und wird rund drei Monate ausfallen. Damit ist die aktuelle Saison für den Defensivstrategen gelaufen. Er war absoluter Leistungsträger der Rossoneri und kam bis zu seiner Blessur in dieser Saison auf 40 Einsätze.

psc 11 Mai, 2023 15:42