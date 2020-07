Milan: Update zur Zukunft von Ibrahimovic & Donnarumma

Milans Sportdirektor Frederic Massara spricht über die Zukunft von Goalie Gianluigi Donnarumma und Torjäger Zlatan Ibrahimovic.

Demnach ist mit den Beratern von Donnarumma, also insbesondere Mino Raiola, in Kürze ein Treffen anberaumt. Man gehe “selbstbewusst” in Gespräche über eine Vertragsverlängerung. Der 21-Jährige ist noch bis 2021 gebunde, Ziel ist es, dass der Youngster auch in den kommenden Jahren ein Eckpfeiler des Teams bleibt.

Zurückhaltender sind die Aussagen von Massara, was einen Verbleib von Ibrahimovic angeht. Man werde die Situation gemeinsam mit dem Routinier evaluieren. Dieser betonte in der Vergangenheit stets, dass eine Entscheidung erst nach Saisonende fällt. Zuletzt gab es aber Gerüchte über eine Rückkehr nach Schweden, wo er bei Hammarby anfangen könnte. Dort ist er bereits Mitbesitzer.

