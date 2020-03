Milan: Boban & Maldini unmittelbar vor dem Aus

Bei Milan steht ein grösserer Wechsel auf Führungsebene bevor: Zvonimir Boban und wohl auch Paolo Maldini nehmen ihren Hut, Ralf Rangnick könnte folgen.

Laut “Sky Italia”-Journalist ist der Abgang von Milan-Manager Zvonimir Boban nur noch eine Frage der Zeit. Noch in dieser Woche soll es soweit sein. Ihm folgen könnte auch der Technische Direktor Paolo Maldini, dessen Tage bei den Rossoneri offenbar ebenfalls gezählt sind. Milan-Vorstandsboss Ivan Gazidis will dann Ralf Rangnick als neuen starken Mann etablieren. Der 55-jährige Deutsche könnte gleich den Posten als Trainer und Sportdirektor übernehmen. Derzeit ist er noch im Red Bull-Konzern angestellt, doch eine Rückkehr an die Seitenlinie reizt den früheren RB Leipzig-Coach seit längerem.

psc 3 März, 2020 09:11