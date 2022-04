Nächster Rückschlag für Zlatan Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic muss im Hinblick auf das Mailänder Derby vom Wochenende einen happigen Rückschlag verkraften.

Der 40-jährige Schwede wird die Partie zwischen Milan und Inter in der Coppa Italia am kommenden Dienstag verpassen. Wie die “Gazzetta dello Sport” berichtet, muss Ibrahimovic wegen einer Überlastung in seinem linken Knie eine rund zehntägige Pause einlegen. Neben dem Mailänder Derby wird der Torjäger auch die Ligaspiele gegen den FC Genua und Lazio verpassen.

psc 13 April, 2022 11:01