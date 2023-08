Nati-Stürmer Okafor verrät Details zum Milan-Wechsel

Noah Okafor wechselte für 14 Millionen Euro von RB Salzburg zur AC Mailand. Dabei war der Transfer von langer Hand geplant.

Mit RB Salzburg spielte Noah Okafor in der Gruppenphase der vergangenen Champions-League-Saison noch gegen die AC Mailand. Im September und November kam es zu Duellen, bei denen Okafor sogar ein Tor gelang und er die Mailänder offensichtlich beeindruckte. "Im Herbst habe ich in der Champions League gegen Mailand gespielt, und seitdem sind wir in Kontakt geblieben", verrät der Nati-Stürmer nun im Interview mit der "Gazzetta dello Sport".

Der 23-Jährige erklärt: "Es ist klar, dass ich andere Angebote hatte, aber für mich war immer alles klar. Die Fans, das San-Siro-Stadion, alles, es ist ein neuer Schritt für meine Entwicklung." Die Entscheidung fiel pro Milan, da sich der Klub intensiv um ihn bemühte. "Ich bin sehr glücklich, ich bin wirklich zuversichtlich für die Zukunft", so der Torjäger, der in der italienischen Modemetropole bis 2028 unterschrieb.

adk 1 August, 2023 13:48