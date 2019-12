Offiziell: Ibrahimovic kehrt zum AC Mailand zurück

Lange wurde diese Nachricht herbeigesehnt, nun ist es offiziell: Zlatan Ibrahimovic kehrt zum AC Mailand zurück.

Am Donnerstag vermeldeten bereits überstimmende Medienberichte aus Italien, dass der Transfer von Zlatan Ibrahimovic beim AC Mailand in Kürze offiziell gemacht wird. Nur einen Tag darauf, am Freitagabend, verkünden die Rossoneri, dass die Tinte trocken ist – der Schwede kehrt zurück.

“Ich komme zurück zu dem Klub, den ich sehr respektiere und zu der Stadt Mailand, die ich sehr liebe. Gemeinsam mit meinen Teamkollegen werde ich kämpfen, um das Ruder in dieser Saison rumzureissen. Ich werde alles in meiner Macht stehende tun, um das zu realisieren”, erklärt der 38-Jährige seinen Wechsel.

Bereits von 2010 bis 2012 schnürte der Torjäger seine Schuhe für Milan und erzielte zu dieser Zeit in 85 Pflichtspielen 56 Tore!

Ibrahimovic unterschrieb in der Modestadt einen Vertrag bis zum Saisonende mit Option auf ein weiteres Jahr. Ab dem 2. Januar wird er erstmals gemeinsam mit seinen Teamkollegen trainieren.

adk 27 Dezember, 2019 19:00