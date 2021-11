Jetzt ist es offiziell: Stefano Pioli verlängert als Milan-Coach

Was in dieser Woche bereits durchsickerte, ist nun auch offiziell besiegelt: Stefano Pioli hat seinen Vertrag als Trainer des AC Mailand verlängert.

Der 56-Jährige unterzeichnet einen neuen Vertrag mit Gültigkeit bis 2023. Darüber hinaus besteht eine Option zur Verlängerung um eine weitere Saison. Pioli ist bei den Rossoneri seit Oktober 2019 als Cheftrainer im Amt. In der vergangenen Saison führte er das Team auf den 2. Tabellenplatz hinter Stadtrivale Inter. Auch aktuell belegt Milan den zweiten Platz in der Serie A. In der Champions League ist der Einzug in die K.o.-Phase noch möglich.

